Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αλλάξει τη διαδρομή του έργου οπτικών ινών East to Med Corridor (EMC), αντικαθιστώντας το Ισραήλ με τη Συρία ως χώρα διέλευσης για τη σύνδεση του βασιλείου με την Ελλάδα μέσω Μεσογείου. Σύμφωνα με το Middle East Eye, το Ριάντ επιμένει η χερσαία διαδρομή να περνά από τη Δαμασκό, σε μια κίνηση που αντανακλά τη μετατόπιση των περιφερειακών ισορροπιών και την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να ενισχύσει τη θέση της Συρίας και να περιορίσει τους δεσμούς με το Ισραήλ.

Το έργο, που ανακοινώθηκε το 2022 ως στρατηγική συνεργασία Σαουδικής Αραβίας–Ελλάδας, στοχεύει στη μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Κόλπου και Ευρώπης, εν μέσω αυξανόμενων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές. Ωστόσο, η αλλαγή διαδρομής ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις Αθήνας–Τελ Αβίβ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί στενή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ιδίως έναντι της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία προωθεί και ενεργειακή διασύνδεση υψηλής τάσης (HVDC) με την Ελλάδα, επίσης μέσω Συρίας, ενώ έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 800 εκατ. δολαρίων στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Δαμασκού. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική του Ριάντ για επανένταξη της Συρίας στον περιφερειακό χάρτη συνδεσιμότητας, σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές και οικονομικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο επανακαθορίζονται.