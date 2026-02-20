Δεκάδες νεκρά ψάρια, πουλιά, πάπιες και βατράχια εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στον υδροβιότοπο που βρίσκεται στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου στην Κρήτη, στις εκβολές του Αποσελέμη.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι ενώ ενημέρωσαν ήδη τις αρμόδιες αρχές. Οι εικόνες που δημοσιεύει το patris.gr είναι ενδεικτικές:





Όπως δήλωσαν στο patris, ειδικοί επιστήμονες η περιβαλλοντική καταστροφή εξετάζεται αν οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα ή προκλήθηκε από την άνθιση του φυτοπλαγκτού που στερεί το οξυγόνο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες για τους ζωντανούς οργανισμούς.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι επιστήμονες που θα μεταβούν στο σημείο προκειμένου να λάβουν δείγματα για να αναλυθούν σε ειδικά εργαστήρια.



Πηγή: Πρώτο Θέμα








