Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Η απολογία του κ. Τζιωρτζιώτη για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες διήρκησε τέσσερις ώρες και 45 λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας ο ανακριτής έδειξε βίντεο και φωτογραφίες στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

