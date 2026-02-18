Με αιχμές για τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ μιλά στο protothema.gr για τη ζωή του ως καταζητούμενος από την Interpol, τις απειλές που δέχεται και το προσωπικό κόστος της δημόσιας σύγκρουσής του με το τουρκικό καθεστώς. Ο Τούρκος πρώην άσος του NBA κατηγορεί τον Ερντογάν ότι «διασπείρει μίσος» στην περιοχή, επισημαίνοντας πως η ένταση μεταξύ των λαών καλλιεργείται πολιτικά, με στοχοποίηση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αρμενίας και των Κούρδων.



«Πάρτε παράδειγμα από τον Ερντογάν. Θα θυμάστε ότι είχε πει πριν κάμποσο καιρό ότι "ένα πρωί οι Έλληνες θα ξυπνήσουν και η Τουρκία θα έχει εισβάλει στη χώρα τους". Αν ήμουν Έλληνας θα περίμενα σπίτι μου αρματωμένος, μισώντας τους Τούρκους. Για αυτό προσπαθώ μέσα από όσα λέω να τονίζω πως ο Ερντογάν δεν κάνει κακό μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε όλες τις χώρες κοντά της γιατί διασπείρει το μίσος. Μίσος εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αρμενίας, εναντίον των Κούρδων. Κάνει έτσι κακό σε όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Στο όνομα της Ελευθερίας», που ήδη αποτελεί best seller στις ΗΠΑ και εκδόθηκε στα ελληνικά, ο Καντέρ περιγράφει πώς από κορυφαίος αθλητής βρέθηκε χωρίς τουρκική υπηκοότητα, με διεθνές ένταλμα και περιορισμούς μετακίνησης σε μόλις 29 χώρες. Δηλώνει ότι δεν έχει δει την οικογένειά του εδώ και χρόνια, ενώ καταγγέλλει κλίμα φόβου για όποιον διατηρεί δημόσια σχέση μαζί του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο Β’, ο οποίος προλογίζει το βιβλίο του, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους μήνυμα διαλόγου και ενότητας. Όπως υποστηρίζει, ακόμη και αυτή η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις και απειλές από Τούρκους εθνικιστές.

Ο Καντέρ, που πλέον είναι Αμερικανός πολίτης και δηλώνει ότι σκέφτεται μελλοντική πολιτική πορεία στις ΗΠΑ, τονίζει πως ο αγώνας του δεν αφορά μόνο την Τουρκία αλλά συνολικά την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς. «Η ελευθερία δεν είναι δωρεάν», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι πλήρωσε βαρύ τίμημα – οικονομικό, επαγγελματικό και προσωπικό – για να παραμείνει, όπως λέει, «η φωνή όσων δεν έχουν φωνή».