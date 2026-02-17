Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος είναι η 36χρονη που συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Η τραγουδίστρια οδηγήθηκε σήμερα (17/2) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί στο πλαίσιο αυτοφώρου για το τροχαίο.









Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.

Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:



















Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 63χρονο στη Λεμεσό - Εκκρεμούσε εναντίον του ευρωπαϊκό ένταλμα





Πηγή: Πρώτο Θέμα