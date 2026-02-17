Μια δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη την οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE για οκτώ επιπλέον κράτη μέλη, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία και την Φινλανδία, εγκρίθηκε επίσημα σήμερα ως θέμα εκτός συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που ενημέρωσε τον Τύπο.

«Με την άμυνα να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ομαλή και ταχεία εφαρμογή του SAFE» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εκτελεστικές αποφάσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του μέσου SAFE, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ αποδίδει καρπούς στον τομέα της άμυνας».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα SAFE της Κύπρου έλαβε αντίστοιχη έγκριση στην πρώτη οκτάδα των κρατών μελών, από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας, την περασμένη εβδομάδα. Τρία κράτη μέλη από τα 19 που συμμετέχουν με εθνικά σχέδια αναμένουν να μπουν στην τελική φάση έγκρισης των σχεδίων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Τσεχία - με εκπρόσωπο της Κομισιόν να αποφεύγει να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ