Σε ηλικία 99 ετών έφυγε χθες από τη ζωή χθε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η εμβληματική βυζαντινολόγος και πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια κληρονομιά που αγκαλιάζει την Ελλάδα, την Ευρώπη και ευρύτερ τον Ελληνισμό. νημένη στην Αθήνα το 1926 από Μικρασιάτες πρόσφυγες, η Αρβελέρ υπήρξε όχι μόνο μια κορυφαία ακαδημαϊκός, αλλά και μια φωνή που υπερασπίστηκε με πάθος την ελληνική ταυτότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της με την κυπριακή πραγματικότητα.



Η σχέση της Αρβελέρ με την Κύπρο ήταν βαθιά και πολυδιάστατη, ξεκινώντας από ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές και φτάνοντας σε ενεργή συμμετοχή. Σε ομιλίες της, όπως αυτή του 2018 στη Λευκωσία, τόνιζε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως κλειδιού για την κατανόηση της ιστορίας, εξηγώντας ετυμολογίες που συνδέουν την αρχαία Ελλάδα με το Βυζάντιο και τον Χριστιανισμό.



Συμβούλευε τους νέους να κρατούν "πόδια στέρεα στη γη, μάτια στον ουρανό", προτείνοντας πέντε "κώδικες" εκπαίδευσης: τη μητρική γλώσσα, μια ξένη, την επιστημονική, την καλλιτεχνική και τη σωματική. Ιστορικά, η Αρβελέρ συνέδεε την Κύπρο με τον μύθο της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι ο Δίας, μεταμορφωμένος σε ταύρο, μετέφερε την Ευρώπη "πρώτα ίσως στην Κύπρο αλλά οπωσδήποτε στην Κρήτη", κάνοντας την Κύπρο κοιτίδα της ευρωπαϊκής ταυτότητας..



Η Αρβελέρ επισκέφθηκε πολλές φορές την Κύπρο. Το 2001, καλεσμένη από το ΑΚΕΛ, υποστήριξε την ίδρυση ελληνόγλωσσου πανεπιστημίου στο νησί, τονίζοντας ότι "η ποιότητα στην Κύπρο είναι ελληνικής ουσίας" και ότι η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ είναι "υποχρέωση της Ευρώπης, όχι αίτημα της Κύπρου".



Επισκεύτηκε και άλλες φορές στην Κύπρο και έκανε ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ έδωσε και συνέντευξη στο ΚΥΠΕ για την ελληνική γλώσσα.



