Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης και μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής διανόησης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν Ελληνίδα βυζαντινολόγος και μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, με ρίζες από τη Μικρά Ασία. Διακρίθηκε διεθνώς για τη συμβολή της στη μελέτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και για τη δυναμική παρουσία της στη γαλλική πανεπιστημιακή ζωή.

Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ το 1976 εξελέγη η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην επτακοσίων ετών ιστορία του ιδρύματος. Παράλληλα, διετέλεσε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, ενισχύοντας με τη δημόσια παρουσία της ζητήματα παιδείας και πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο.





