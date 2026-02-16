Η Ισραηλινή παραγωγός Ντάνα Έντεν, συνδημιουργός της διεθνούς επιτυχίας «Tehran», πέθανε σε ηλικία 52 ετών, ενώ βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της σειράς. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της την Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Dana and Shula Productions έκανε λόγο για «σοκ και βαθιά θλίψη» για την απώλεια της Έντεν, χαρακτηρίζοντάς την χαρισματική δημιουργό με διεθνή φήμη και πολυετή παρουσία άνω των 30 ετών στη βιομηχανία της τηλεόρασης. Η σειρά «Tehran», που συμπαρήγαγε με τη Σούλα Σπίγκελ, απέσπασε Διεθνές Βραβείο Emmy και στη συνέχεια εξασφάλισε πολυεκατομμυρίων συμφωνία με την Apple TV+.

Η Έντεν γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη Σχολή Τεχνών Thelma Yellin. Εντάχθηκε στην οικογενειακή εταιρεία παραγωγής το 1996 και ανέλαβε αργότερα τη διοίκησή της. Εκτός από το «Tehran», παρήγαγε επιτυχημένες σειρές όπως «Shakshouka», «Michael», «Magpie», «Mary Lou» και άλλες.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την παραγωγή του «Tehran» στην Ελλάδα, λόγω καθυστερήσεων σε κρατικές επιστροφές φόρου την περίοδο της πανδημίας. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι υποθήκευσε το σπίτι της για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, μια ριψοκίνδυνη απόφαση που τελικά δικαιώθηκε με τη διεθνή επιτυχία της σειράς.

Το 2021 το «Tehran» τιμήθηκε με International Emmy για την καλύτερη δραματική σειρά. Στον ευχαριστήριο λόγο της, η Έντεν είχε εκφράσει την ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Ιρανών στο μέλλον.

Η τέταρτη σεζόν της σειράς είχε καθυστερήσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την ίδια να σχολιάζει συχνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μυθοπλασία και τις πραγματικές εξελίξεις. Ο θάνατός της αφήνει σημαντικό κενό στην ισραηλινή και διεθνή τηλεοπτική παραγωγή.