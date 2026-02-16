Ο ελλαδίτης stand-up commedian, γνωστός για την εμμονή του με την Κύπρο και τα προκλητικά κατά καιρούς «αστεία» του, προέβη σε καινούρια ανάρτηση με αφορμή την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και το Akyla.

Ουσιαστικά σε μια φτηνή προσπάθεια, ο Ρούπος κάνει λογοπαίχνιο με το Αττίλας-Akylas έγραψε «Απαράδεκτο που προωθούνε τόσο πολύ αυτόν τον "Akylas", λες και δεν ξεχνάμε τι έκανε το '74 στην Κύπρο.»



Τέτοιου τύπου «αστεία» ουσιαστικά εργαλειοποιούν ένα εθνικό τραύμα για διαδικτυακή ειρωνεία και υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της ίδιας της εισβολής









Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος, είχε στο παρελθόν κάνει προσβλητικά αστεία και βίντεο με αναφορά σε αγνοούμενους και έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις αναγκάστηκε να το κατεβάσει.



