Σοβαρές καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη και διαρκής στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, το πρόβλημα παρέμεινε άλυτο, καθώς η ιδιοκτησία φέρεται να διαφώνησε στο οικονομικό σκέλος με ιδιώτη τεχνικό που επισκέφθηκε τον χώρο.

Η αδιαφορία αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας μπισκότων το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από παρέμβαση της ΔΑΕΕ, καθώς η Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών πριν από τρεις εβδομάδες.

Από πλημμέλημα σε κακούργημα

Το κατηγορητήριο μετατράπηκε πλέον από εξ αμελείας πλημμέλημα σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, εξέλιξη που ενεργοποίησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων. Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση όπου κρατείται, ενώ η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.

Στη διάθεση της υπεράσπισης βρίσκεται από χθες ο ογκωδέστατος φάκελος της δικογραφίας, τον οποίο υπέβαλε στην Εισαγγελία το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Το κατηγορητήριο-φωτιά εδράζεται σε ένα συμπαγές αποδεικτικό υλικό που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και ένα πλούσιο αρχείο από φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στοιχειοθετείται η αναβάθμιση της δίωξης, τεκμηριώνοντας τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη, ενώ αναμένονται και τα πορίσματα από το Χημείο και το ΕΜΠ για τις σωληνώσεις.

Το υπόγειο που μετατράπηκε σε «βόμβα» μεγατόνων

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ περιγράφουν μια εφιαλτική εικόνα κακοτεχνιών. Ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα, φθάρηκε από λιπάσματα γειτονικών χωραφιών. Η διαρροή μετέτρεψε τον χώρο σε μια «βόμβα» με ισχύ ανάλογη των 185 κιλών ζελατινοδυναμίτιδας, η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μία εργάτρια άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστο Πατούνα, η δίωξη αφορά την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι, έγκλημα το οποίο επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η πλευρά των θυμάτων έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για να στηρίξει τα συμπεράσματα αυτά, ενώ αύριο αναμένεται η λήψη αντιγράφων της δικογραφίας για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων, ανέφερε ο κ. Πατούνας.

Όσον αφορά την απόδοση των ποινικών ευθυνών, ο κ. Πατούνας διευκρίνισε ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.

Εικονική ασφάλεια και απόκρυψη στοιχείων

Η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τα θεμέλια της υπόθεσης: τις αρχικές άδειες και τις μελέτες των πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπογείες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου. Παρόλο που οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν εγκρίσεις από ειδικό πραγματογνώμονα έως και το 2024, οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά την καλή λειτουργία και όχι την άρτια ή ορθή τοποθέτησή τους.

Παράλληλα, οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν εικονικά συστήματα ασφαλείας. Η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση.

Οι ακροδέκτες της βάνας αποκοπής αερίου έχουν πάνω τους χρώμα από τη βαφή του τοίχου, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ασύνδετη, πιθανόν να μη συνδέθηκαν ποτέ.

Δίπλα στο μπλε καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής εντοπίζεται σωλήνας που είναι κατεστραμμένος από την οξείδωση. Όταν αυτός αποκαλύφθηκε στο σκάμμα, η έντονη μυρωδιά αερίου από τα σημεία διαφυγής κατέκλυσε τον χώρο.

Ο σωλήνας παροχής αερίου, όπως επισημαίνουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, δεν έχει προστασία πολυαιθυλενίου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για απόλυτη στεγάνωση του χάλυβα.

