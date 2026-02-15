Η ώρα της επιλογής έφτασε για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με τον Μεγάλο Τελικό να πραγματοποιείται απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και 14 υποψηφιότητες να διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή με την εξής σειρά:

1. YOU & I, STYLIANOS

2. Mad About it, D3lta

3. Labyrinth, Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

5. Χάνομαι, Marseaux

6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky

7. Bulletproof, KOZA MOSTRA

8. Europa, STEFI

9. Άλμα, Rosanna Mailan

10. Paréa, Evangelia

11. ASTEIO, ZAF

12. Ferto, Akylas

13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers

14. The Other Side, Alexandra Sieti

Τα φαβορί των στοιχηματικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίζεται από την αρχή της διαδικασίας να προηγείται με διαφορά, συγκεντρώνοντας τη στήριξη των προγνωστικών. Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», καταγράφοντας επίσης ισχυρή δυναμική. Ανάμεσα στις συμμετοχές που κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

Το σύστημα ψηφοφορίας

Το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα έχει η ψήφος του κοινού.

Οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν με SMS από ελληνικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, στέλνοντας μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη της επιλογής τους, με όριο έως 10 SMS ανά αριθμό. Παράλληλα, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, μέσω ειδικής πλατφόρμας voting, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι σχετικές οδηγίες θα εμφανίζονται και μέσω QR code στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα

Στη σκηνή του ελληνικού τελικού θα εμφανιστεί και ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προσωπικές του επιτυχίες, καθώς και ξένα τραγούδια με έντονο «άρωμα» Eurovision. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Πηγή: Πρώτο Θέμα