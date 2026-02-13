Στην Αττική κατέφτασαν αγρότες για το πανελλαδικό συλλαλητήριο του πρωτογενούς τομέα στο Σύνταγμα.

Οι αγρότες ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων.

Στο κέντρο της Αθήνας είναι σε εξέλιξη συγκεντρώσεις από εργατικά κέντρα και συνδικάτα, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν τους αγρότες για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Αυτή την ώρα η ΕΛ.ΑΣ. έχει κλείσει την Πανεπιστημίου καθώς δεκάδες τρακτέρ διέρχονται με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα.

Με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής υποδέχονται τους αγρότες που έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη πλατεία Συντάγματος. Αγρότες από τον Έβρο και τη Φλώρινα έως την Κρήτη θα δώσουν δυναμικά το παρών. Ο αγώνας συνεχίζεται, όπως λένε, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους.

«Πήραν ψίχουλα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», όπως είπαν και κάνουν λόγο για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οι αγρότες τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις για μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, για αφορολόγητο πετρέλαιο, να δοθεί ενίσχυση σε κτηνοτρόφους, παραγωγούς βάμβακος και άλλους παραγωγούς, ενώ χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων τους.

Σημειώνεται ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις, ενώ όλα σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσουν όπως εξειδικεύτηκαν τέλος του μήνα μάλιστα, θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του Ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, ενώ προγραμματίζεται και σύσκεψη για τον επανυπολογισμό των λίτρων ανά καλλιέργεια.

Σε λίγη ώρα η μηχανοκίνητη πορεία αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Συντάγματος. Οι αγρότες, όπως δήλωσαν, θα παραμείνουν όλη τη διάρκεια της νύχτας με τα τρακτέρ τους και συντεταγμένα αύριο θα αναχωρήσουν για τα μέρη τους. Ο αγώνας, όπως λένε, συνεχίζεται, απλά αλλάζει μορφές από τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, φτάσαμε στα συλλαλητήρια και έπεται συνέχεια.

Πηγή: ertnews,