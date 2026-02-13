Ενστάσεις απέναντι στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυστηροποίηση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο διατύπωσαν η Ελλάδα και η Μάλτα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, οι δύο χώρες εμφανίζονται ως τα βασικά εμπόδια στην πρόταση που προβλέπει την αντικατάσταση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του. Οι ανησυχίες της Αθήνας και της Βαλέτας εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παρουσιάστηκε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι δύο χώρες προειδοποίησαν ότι μια τέτοια αλλαγή πολιτικής ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κλάδο όσο και στις τιμές της ενέργειας.

Ρωσικό πετρέλαιο: Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, καταργώντας το πλαίσιο του ανώτατου ορίου τιμής και εισάγοντας ένα πιο αυστηρό καθεστώς, με απαγόρευση υπηρεσιών όπως η ασφάλιση, η χρηματοδότηση και η τεχνική υποστήριξη για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν φόβους ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει δυσανάλογα τον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό τομέα, στον οποίο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, οι δύο χώρες ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με πρόσθετες πτυχές του σχεδίου, όπως οι προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε λιμάνια εκτός ΕΕ που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο. Εξέφρασαν επίσης προβληματισμό για τα μέτρα ενίσχυσης της εποπτείας στις πωλήσεις πλοίων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των σκαφών που καταλήγουν στον λεγόμενο «στόλο της Μόσχας».

Ελλάδα για ρωσικό πετρέλαιο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Από την πλευρά της Μάλτας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες, Nestor Laiviera, ανέφερε ότι η χώρα συμμετέχει στις τεχνικές συζητήσεις με στόχο να διασφαλιστεί πως το τελικό πακέτο μέτρων θα είναι εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Το προτεινόμενο μέτρο αποτελεί τον πυρήνα του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ωστόσο, όπως σημειώνεται, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην αλλαγή αυτή παραμένει ασαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε στο παρελθόν υιοθετήσει απαγορεύσεις για πολλές υπηρεσίες, πριν από την εισαγωγή του ανώτατου ορίου τιμής, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα και τις παράπλευρες επιπτώσεις των κυρώσεων.



