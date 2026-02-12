Φωτογραφίες του 54χρονου σμηνάρχου, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί έπειτα από την ομολογία και την απολογία του για υπόθεση κατασκοπείας, δημοσιεύει το protothema.

Τα στιγμιότυπα προέρχονται από ταξίδι που πραγματοποίησε ο αξιωματικός στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2024. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται μαζί με τον φερόμενο ως στρατολογητή του, στον οποίο αποδίδεται το όνομα «Στίβεν Γουέιν» και ο οποίος φέρεται να τον έπεισε να μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο 54χρονος ποζάρει χαμογελαστός ως τουρίστας στο Σινικό Τείχος, τόσο με τον «Στίβεν» όσο και με τον ανώτερό του, που αναφέρεται ως «Γουίλιαμ».

Δείτε τις φωτογραφίες, που είχαν αναρτηθεί σε ανοιχτές πηγές του διαδικτύου:









