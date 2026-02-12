Ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην ΕΡΤ, καθώς το κοινό ανέδειξε τους καλλιτέχνες που θα προχωρήσουν προς τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου. Μετά από μια βραδιά γεμάτη δυνατές ερμηνείες και eurovisionικό παλμό, επτά από τους 14 υποψηφίους εξασφάλισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση — αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Η εκδήλωση άνοιξε με την Κλαυδία και την Αστερομάτα, που παρουσίασαν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025. Ακολούθησε ένα βίντεο με διασκευές ελληνικών συμμετοχών του διαγωνισμού από τους φετινούς διαγωνιζόμενους. Κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων, η Κλαυδία διασκέδασε το κοινό ερμηνεύοντας το Heroes του Μονς Σέλμερλεβ, νικητή της Eurovision 2015. Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε το Άνεμος, καθώς και το Όλου του κόσμου η ελπίδα της Κλεοπάτρας, με το οποίο η Ελλάδα συμμετείχε το 1992. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια θερμή ευχή από την Κλαυδία προς όλους τους διαγωνιζόμενους: Καλή επιτυχία σε όλους.

Οι 7 προκριθέντες είναι οι εξής:

– Rosanna Mailan – Άλμα

– STEFI – Europa

– Evangelia – Paréa

– Marseaux – Χάνομαι

– Akylas – Ferto

– Alexandra Sieti – The Other Side

Η σύνθεση του τελικού θα διαμορφωθεί από τους 7 νικητές του αποψινού ημιτελικού και τους 7 που θα προκύψουν από τον Β’ Ημιτελικό της Παρασκευής. Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με βάση την εξής κατανομή ψήφων:

– 50% ψήφος κοινού

– 25% ελληνική επιτροπή

– 25% διεθνής επιτροπή

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα έχει η ψήφος του κοινού.

Ραντεβού στον Β’ Ημιτελικό

Το Sing for Greece 2026 επιστρέφει την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, με τον Β’ Ημιτελικό και άλλες 14 συμμετοχές που διεκδικούν μια θέση στον τελικό. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision μόλις ξεκίνησε.

Βίντεο: