Στον τραυματισμό ενός αστυνομικού κατέληξε μια σύλληψη στα Ιωάννινα καθώς η γυναίκα στην οποία ο ένστολος πήγε να περάσει χειροπέδες, τον δάγκωσε στο χέρι.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε χώρο επιχείρησης στον οποίο τέσσερις υπήκοοι από τη Σιέρα Λεόνε, εργάζονταν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το Epiruspost οι αλλοδαποί που διαμένουν σε δομή της περιοχής, πήγαν στην επιχείρηση που είχαν απολυθεί προκειμένου να τους αποδοθεί το σύνολο το ποσό που τους οφειλόταν.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που βρίσκεται στο Βόλο προχώρησε σε αναφορά στην Αστυνομία με αποτέλεσμα να κινηθεί περιπολικό για την σύλληψη των τεσσάρων αλλοδαπών.

Την ώρα που ο αστυνομικός είχε συλλάβει την γυναίκα για την οδηγήσει στο περιπολικό δέχθηκε το δάγκωμα στο χέρι.

Οι τέσσερις αλλοδαποί μετά την σύλληψη και την δικογραφία που σχηματίστηκε αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο αστυνομικός έκανε μήνυση στην γυναίκα που τον δάγκωσε.



Πηγή: cnn.gr