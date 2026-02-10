Προφυλακιστέος κρίθηκε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών προς την Κίνα, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον της στρατιωτικής εισαγγελέως στο Αεροδικείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του στο Αεροδικείο, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του. Κατόπιν τούτου, μεταφέρεται στις φυλακές της Κορίνθου.

Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.



Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος είχε απολογηθεί εκ νέου την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε ανακριτή και έκτοτε κρατούνταν στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Η πρώτη επαφή με τον Κινέζο πράκτορα



Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η πρώτη επαφή του Κινέζου με τον Έλληνα στρατιωτικό, έγινε διαδικτυακά.

Ο σμήναρχος είχε ανεβάσει ένα αναλυτικό βιογραφικό του σε πλατφόρμα ανεύρεσης εργασίας και έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση του «Στίβεν» ως δήθεν εκπροσώπου εταιρείας τεχνολογίας που εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού στο αντικείμενο.

Αρχικά, του ανέθεσε κάποιες μελέτες για τη ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία αποτελούσε «βιτρίνα» της συγκεκριμένης επιχείρησης των κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών.

Στη γνωριμία που έκαναν από κοντά στην Κίνα, όπου ταξίδεψε ο 54χρονος ο «Στήβεν», φέρεται να εμφανίστηκε με μία Κινέζα με επίσης δήθεν αμερικανικό όνομα, την οποία δεν ξαναείδε ποτέ.





Πηγή: cnn.gr