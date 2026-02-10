Αθωωτική για τους 13 κατηγορούμενους στην υπόθεση του κόμματος «Σπαρτιάτες» ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την κατηγορία για εξαπάτηση εκλογικού σώματος. Το δικαστήριο αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα αθώους τους 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών» από την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, τον καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη από αυτήν της ηθικής αυτουργίας σε εξαπάτηση εκλογέων καθώς και τον συγκατηγορούμενό τους δικηγόρο, που δικάστηκε για συνέργεια στην πράξη των βουλευτών.

Η υπόθεση απασχόλησε τη δικαιοσύνη μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα περί μαφιόζικων μεθόδων εντός του κόμματος και αφανούς ηγεσίας και καθοδήγησης βουλευτών, από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κ. Στίγκας, μάρτυρας στην δίκη, στην πορεία ανασκεύασε τις δηλώσεις του λέγοντας πως είχε μιλήσει βρισκόμενος σε ταραχή μετά από την απουσία βουλευτών του κόμματος, από Ολομέλεια της Βουλής τον Αύγουστο του 2023. Και στη δίκη σε πρώτο βαθμό, το Μονομελές Εφετείο Πλημμελημάτων κήρυξε αθώους τους 13 κατηγορούμενους μετά από αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση που έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε εξαπάτηση εκλογέων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ