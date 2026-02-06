Σοβαρή ποινική υπόθεση που αφορά κατηγορία για παιδική πορνογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με κατηγορούμενη μια γυναίκα, μητέρα ανήλικου κοριτσιού ηλικίας κάτω των δέκα ετών.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από προανακριτική διαδικασία που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Σήμερα η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Η υπόθεση βρίσκεται σε ανακριτικό στάδιο, ενώ για λόγους προστασίας της ανήλικης δεν δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.



Πηγή: ERTnews.gr