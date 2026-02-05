Βίντεο ντοκουμέντο του φθαρμένου σωλήνα από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα που έστειλε στον θάνατο πέντε γυναίκες, παρουσιάζει το protothema.gr.

Το σημείο εντοπίστηκε μετά την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Όπως φαίνεται και στις εικόνες, οι ερευνητές της Πυροσβεστικής βρίσκονται μέσα σε ένα σκαμμένο χαντάκι στον πάτο του οποίου βρίσκεται ο σωλήνας που παρουσιάζει διαρροή

Δείτε το βίντεο:

Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, ο σωλήνας που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα τρύπησε πιθανόν από διάβρωση.

Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν σήμερα έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα