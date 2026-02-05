«Καμιά νομική ισχύ» έχουν για την Τουρκία οι πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια, αναφέρει σε ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι «μια δίκαιη, ισότιμη και σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου κατανομή των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο αμοιβαίου διαλόγου και καλής θέλησης».

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, που αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Οι δηλώσεις αυτές δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο του δόγματος της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή το καθήκον τους να προστατεύουν κάθε δικαίωμα και συμφέρον της χώρας μας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της».

Πηγή: ΚΥΠΕ