Εντολή για τη σύλληψη Μαροκινού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους ΠΕΠ, έχει δώσει η Εισαγγελία Χίου.





H εισαγγελική εντολή εκδόθηκε κατόπιν σχετικών καταθέσεων, στις οποίες ο συγκεκριμένος άνδρας αναγνωρίζεται ως διακινητής.

Στο μήκους μόνο 8 μέτρων σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 39 επιβάτες χωρίς σωσίβια και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων.

Ανοιχτά του Χίου, κοντά στην παραλία Μυρσινίδι, το σκάφος του λιμενικού, εκτελώντας περιπολία εντόπισε το φουσκωτό δουλεμπορικό σκάφος χωρίς φώτα.

Έγινε χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων για να ακινητοποιηθεί η βάρκα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να φύγει και το δουλεμπορικό σκάφος χτύπησε με το περιπολικό με συνέπεια να ανατραπεί και οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα

Πολλοί εκ των μεταναστών είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση, ενώ κάποιοι από τους 15 νεκρούς έχασαν τη ζωή τους λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Από το πρωί της Τετάρτης, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων, με συμμετοχή ελικοπτέρου τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στη θάλασσα.

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ



Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



