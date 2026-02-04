Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, Τσακίρη Χρήστου στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός.

Όπως αναφέρει ο κ. Χρήστου η κατάσταση της υγείας της λιμενικού είναι καλή, ωστόσο από τους υπόλοιπους τραυματίες οι τρεις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με υον ίδιο, δεν υπάρχει, προς το παρόν ζήτημα αεροδιακομιδής.

