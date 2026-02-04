Οι Τούρκοι πολίτες αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω εταιρειών Βουλγαρίας ή άλλης χώρας ΕΕ, αναφέρει η εφημερίδα Milliyet.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, το δημοσίευμα σημειώνει πως η Ελλάδα θα κυνηγήσει τις τουρκικές εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα. «Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αγοράζουν ακίνητα σε παράκτιες και παραμεθόριες περιοχές της Τουρκίας», προσθέτει η τουρκική εφημερίδα.

Η Ελλάδα θα κυνηγήσει εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα

Η αγορά ακινήτων από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και άλλες χώρες της ΕΕ στην περιοχή του Έβρου, στα τουρκικά σύνορα, όπως και η πόλη της Αλεξανδρούπολης, έχει προκαλέσει κρίση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Κυβέρνηση δήλωσε ότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει τον Νόμο. Στο εξής, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτώνται μέσω εταιρειών στην περιοχή του Έβρου θα πρέπει να γνωστοποιούνται και οι πωλήσεις θα υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Άμυνας. Εφόσον δεν δοθεί έγκριση, η περιουσία θα κατάσχεται.

Η Ελλάδα αλλάζει έτσι τους κανόνες για πωλήσεις ακινήτων στα τουρκικά σύνορα. Έχει υποστηριχθεί ότι Τούρκοι πολίτες με βουλγαρικά διαβατήρια έχουν αποκτήσει μεγάλη περιουσία στην περιοχή, καθώς και ότι Τούρκοι έχουν αποκτήσει περιουσία εκεί μέσω εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει προσπάθειες για να θέσει υπό έλεγχο τις αγορές ακινήτων στα νησιά Λέσβος, Χίος, Κω και Ρόδος, όπως και στην περιοχή του Έβρου.

Η αμοιβαιότητα λειτουργεί εναντίον της Τουρκίας

Επί πολλά χρόνια, υπάρχει νόμος και στην Τουρκία και στην Ελλάδας ο οποίος εμποδίζει αμοιβαία την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές. Από το 1924, η Ελλάδα δεν επιτρέπει την πώληση γης ανατολικά του ποταμού Νέστου [‘σε Τούρκους.

Το ίδιο ισχύει και στα ελληνικά νησιά.

Στο πνεύμα του Νόμου περί Αμοιβαιότητας (περί Αντιμέτρων ή Αντιποίνων), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Τουρκία το 1927, ήδη από το 1964 και ύστερα οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν επίσης να αγοράσουν ακίνητα σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές.

Οι Τούρκοι πολίτες μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον περιορισμό αγοράζοντας ακίνητα μέσω εταιρειών που ιδρύουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Αυτή η μέθοδος φέρεται να προτείνεται σε Τούρκους πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα από τις ίδιες τις ελληνικές εταιρείες ακινήτων.

