Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε αντιμέτωπο με διακινητές μεταναστών, οι οποίοι μετέφεραν άτομα με λέμβο προς τις ακτές του νησιού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αναφορές για αγνοούμενους, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Μέχρι αργά το βράδυ είδαν διασωθεί 24 άνθρωποι.





Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια 14 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 24 άτομα#ingr #news #χιος #μεταναστες pic.twitter.com/eXItK40z0W — in.gr/news (@in_gr) February 3, 2026

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο με πέντε ασθενοφόρα. Μέχρι αυτή την ώρα, διασώστες έχουν μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου συνολικά 18 παράτυπους μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μία έγκυο γυναίκα, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όλοι νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σκάφη του Λιμενικού συνεχίζουν να αποβιβάζουν τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.



