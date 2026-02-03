Στο επίκεντρο του πολιτικού παρασκηνίου βρίσκεται της Ελλάδα εκ νέου ο Παύλος Ντε Γκρες, μετά την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκος Χατζηνικολάου στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1. Στην συνέντευξη που δεν έχει ακόμη προβληθεί, αναμένεται να απαντήσει, άμεσα ή έμμεσα, στο ερώτημα αν σκοπεύει να διεκδικήσει πολιτικό ρόλο ή ακόμη και την ψήφο των Ελλήνων στις επόμενες εκλογές.

Η έντονη φημολογία για πιθανή εμπλοκή του στην πολιτική καθιστούσε αναμενόμενη τη σχετική ερώτηση, είτε για ηγεσία νέου κομματικού σχήματος είτε για ένταξη σε υπάρχον. Ορισμένοι στην Ελλάδα κάνουν μάλισταλόγο για ενδεχόμενη συνεργασία με την Μαρία Καριστιανού.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος, ο Παύλος Ντε Γκρες κάνει τη σχετική αναφορά σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η οποία αναμένεται να προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη (05.02.2026). «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία (σσ Καρυστιανού);», διερωτάται ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, σε ανάρτησή του στο Χ.





ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να "πολιτευτει

με καποιο κομμα"..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της εκπομπής Ενώπιος Ενωπίω, ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος στα στούντιο, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από τη συνέντευξη, η οποία ενδέχεται να προβληθεί εκτάκτως λόγω αυξημένου δημοσιογραφικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτικές προθέσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως η χρήση του επιθέτου «Ντε Γκρες» μετά την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, η μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα, καθώς και η στρατιωτική θητεία των γιων του, για την οποία έχει δηλώσει ότι θα εκπληρωθεί κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η πιθανή πολιτική του παρουσία είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το περιστατικό της 25ης Μαρτίου 2025 στην Ανατολική Μάνη, όταν προσφωνήθηκε δημοσίως ως «πρίγκιπας», οδηγώντας σε παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών. Η τρέχουσα συνέντευξη πραγματοποιείται, τέλος, σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα για την οικογένεια, λίγες ημέρες μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης και την ταφή της στο Τατόι.