Σκηνές καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισας, με τον Αγιόκαμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, καθώς η θάλασσα βγήκε στη στεριά και ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια κάλυψαν την ακτογραμμή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Η παραλιακή ζώνη στον Αγιόκαμπο έχει πλημμυρίσει, καθώς όλα τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού. Η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση στα επικίνδυνα σημεία και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν παράλληλα με τη βροχόπτωση, σύμφωνα με το onlarissa.gr. Σε επιφυλακή βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Μιλώντας στο onlarissa.gr, ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, σημείωσε ότι οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου διέρχονται ρέματα. «Το νερό που έπεσε στην Ποταμιά είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο και από τον Daniel», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω του οδικού δικτύου πίσω από τις γέφυρες.

Στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας έχουν πλημμυρίσει περίπου δέκα οχήματα, ενώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη και οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.

Ρέμα υπερχείλισε στην περιοχή Κόκκινο Νερό στη Λάρισα. Ο αντιδήμαρχος της περιοχής ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως δεν εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Φούσκωσαν τα ποτάμια στα Τρίκαλα

Ισχυρές βροχές πλήττουν από το πρωί την πόλη των Τρικάλων και τα πεδινά χωριά, με τους ποταμούς να έχουν ανέβει αισθητά. Η κακοκαιρία φέρνει έντονη βροχόπτωση σε όλο το πεδινό δίκτυο του νομού, με δρόμους να γίνονται ολισθηροί και νερά να συσσωρεύονται σε χαμηλά σημεία. Οι στάθμες των ποταμών έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή παρακολούθηση, με στόχο την άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.

Προβλήματα στη Μεσσηνία

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί, σύμφωνα με το ERTNews.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

