«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης Λευτέρης Κωνσταντινίδης στα 87 του χρόνια.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης του Πέτρου γεννήθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ και συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία. Εκεί αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, όπου και δίδαξε επί σειρά ετών.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης διετέλεσε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ από το 1990 μέχρι το 1996.

Η συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ

Σε συλλυπητήρια δήλωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται τα εξής: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».



Πηγή: ERTnews.gr