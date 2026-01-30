Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ανώτατη διπλωματική πηγή. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου και θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου 2024.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται «κατά πάσα βεβαιότητα» έως τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι. Πρόκειται για συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς «η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγονται κρίσεις και να διασφαλίζεται η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί πώς θα ήταν τα πράγματα εάν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν διαρραγεί». Αν και – όπως επισήμανε – «δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».

Αναφορικά με τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η ανώτατη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα». Όπως διευκρίνισε, Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε ουσιαστική συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καθώς δεν υφίσταται κοινή θέση ως προς το εύρος τους, ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη NAVTEX αόριστης διάρκειας στο Αιγαίο, η ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε λόγο για πάγιες τουρκικές πρακτικές που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο. Χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «παντελώς ανυπόστατη», επισημαίνοντας ότι εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα θα τεθεί από την ελληνική πλευρά στις συνομιλίες στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Τέλος, η ίδια πηγή εκτίμησε ότι πρόκειται για προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τη NAVTEX ως έμμεση απειλή και να διαμορφώσει μαξιμαλιστική θέση χωρίς νομικά ερείσματα, κάτι που – όπως σημείωσε – «το αντιλαμβάνεται και η ίδια η Άγκυρα».



Πηγή: Liberal.gr