Στην ενοχλητική μυρωδιά αερίου που, τους τελευταίους μήνες, έκανε κατά διαστήματα την εμφάνισή της, άλλοτε πιο έντονα άλλοτε λιγότερο, αναφέρθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι του εργοστασίου Βιολάντα στις καταθέσεις τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, το γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις περισσότερες καταθέσεις είναι ότι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου είχαν μυρίσει την αχνή μυρωδιά του αερίου που διαρρέονταν από τις σωληνώσεις και είχαν ενημερώσει σχετικά τους προϊσταμένους τους.

Μάλιστα, ακόμα και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ανέφερε πως μία φορά που είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις είχε μυρίσει και αυτός μια μυρωδιά -όχι έντονη- που θεώρησε, όπως είπε, ότι προερχόταν από την αποχέτευση.

Από τη μεριά του ο υπεύθυνος βάρδιας που συνελήφθη ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη αυτή μυρωδιά και ότι αυτός με τη σειρά του είχε μεταφέρει την πληροφορία στον υπεύθυνο παραγωγής.

Όσον αφορά στον τρίτο συλληφθέντα, τον τεχνικό ασφαλείας, αυτός ανέφερε πως δεν γνωρίζει τίποτα καθώς κανείς δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά.

Διαβάστε επίσης: Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή στη Βιολάντα, μεγάλες συγκεντρώσεις προπανίου

Πολύμηνη η διαρροή του προπάνιου

Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Πυροσβεστικής, αιτία της φονικής έκρηξης αποτέλεσε η πολύμηνη διαρροή προπάνιου. Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Αυτό που ελέγχουν τώρα οι ερευνητές είναι αν η επιχείρηση είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στην ερώτηση για το αν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης στο ισόγειο, πηγές με γνώση της υπόθεσης εξήγησαν πως: «δεν μπορεί ακόμα να διαπιστωθεί αυτό καθώς ο χώρος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό όμως το κτήριο προϋπήρχε και σε ελέγχους που είχαν γίνει είχε διαπιστωθεί πως είχε ανιχνευτές στο ισόγειο... Στην περίπτωση αυτή οι ανιχνευτές δεν θα εντόπιζαν τη διαρροή. Γιατί δεν μιλάμε για νέφος αερίου ή κάτι αισθητό. Υπήρχε μια οσμή που ερχόταν από το υπόγειο ή μέσα από καμιά αποχέτευση. Για να ανιχνευθεί απαιτείται συγκεκριμένη ποσότητα στον χώρο».

Εκεί που σίγουρα δεν υπήρχαν ανιχνευτές (δεν είναι υποχρεωτικό) είναι στο υπόγειο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν ούτε καν δηλωμένο. Σύμφωνα με μαρτυρίες χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος και μέσα είχε μια αντλία νερού, ενώ, ο ιδιοκτήτης φέρεται να υποστήριξε πως πρόσφατα είχε κάνει κάποιες κινήσεις για να το «τακτοποιήσει».

Η αιτία της διαρροής του επικίνδυνου αερίου φαίνεται να εντοπίζεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου το καλοκαιρι, με βαρέα οχήματα να προκαλούν διάτρηση κάτω από το υπέδαφος. Υπενθυμίζεται ότι το προπάνιο μεταφερόταν από τις δεξαμενές με σωλήνες που περνούσαν κάτω από τον δρόμο και έμπαιναν μέσα σε μπετά.

Μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτης της επιχείρησης και των δύο στελεχών, οι Αρχές εμπλουτίζουν τη δικογραφία με στοιχεία και διαμορφώνουν το κατηγορητήριο για την απόδοση ευθυνών.

Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τρία:

-Γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωληνώσεων

- Γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο

- Τι έλεγχοι γίνονταν και πώς πιστοποιούνταν

Σημαντικό για το επόμενο στάδιο της έρευνας και της απόδοσης ευθυνών είναι όσα έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Πυρασφάλειας, Ελέγχου και Συντήρησης της εγκατάστασης: Τι εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης ενδεχομένως έχουν γίνει, τι έχει διαπιστωθεί και πώς ενήργησαν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι ο χρόνος της διάβρωσης των σωληνώσεων. Όπως λένε πηγές με άριστη γνώση η διάβρωση δεν γίνεται από τον ένα μήνα στον άλλο, είναι διαδικασία που παίρνει χρόνο. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς;

Πηγή: Πρώτο Θέμα