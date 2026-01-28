Μία ανατριχιαστική υπόθεση απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Δύο τοξικοεξαρτημένες γυναίκες νεκρές στο υπόγειο ενός 52χρονου χρήστη ναρκωτικών, που ομολόγησε στους αστυνομικούς για μία από αυτές πως την έπνιξε μαζί με έναν φίλο του επειδή άρχισε να φωνάζει.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρή από τα χέρια ενός 52χρονου δράστη έπεσε μία 46χρονη που αγνοούνταν από το 2024 στη Θεσσαλονίκη. Η δήλωση της εξαφάνισης της είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με την οικογένεια της να υποστηρίζει ότι δεν είχε επικοινωνήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, η γυναίκα αυτή δεν εξαφανίστηκε αλλά δολοφονήθηκε.

Για την 46χρονη ο δράστης υποστήριξε ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2024, ήταν μαζί στο υπόγειο του σπιτιού του για να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μαζί τους ήταν ακόμη ένας άντρας, επίσης χρήστης.

Η γυναίκα κάποια στιγμή μίλησε στο κινητό και άρχισε να φωνάζει. Τότε ο δράστης υποστηρίζει ότι μαζί με τον άλλον άντρα της έκλεισαν το στόμα και εκείνη πέθανε από ασφυξία.

Αμέσως μετά πέταξαν μαζί τη σορό της στα σκουπίδια, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η δεύτερη νεκρή γυναίκα

Για τη δεύτερη γυναίκα ισχυρίστηκε πως πέθανε και αυτή στο υπόγειό του στις 24 Ιουλίου 2025 μετά από χρήση ναρκωτικών και πως στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της στη ταράτσα του κτιρίου που διαμένει και την έκρυψε σε ένα δώμα.

«Κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε» ισχυρίστηκε συγκεκριμένα. Ωστόσο, οι απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή.

Πώς έλυσαν την υπόθεση οι αστυνομικοί

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του καθ’ ομολογίαν δράστη ξεκίνησε όταν τα στελέχη της ΔΑΟΕ παρατήρησαν ότι οι δύο γυναίκες που αγνοούνταν -για τη μία δηλώθηκε εξαφάνιση τον Φεβρουάριο του 2025, για τη δεύτερη τον Ιούλιο του 2025- είχαν κοινό γνωστό τον δράστη.

Τον παρακολούθησαν και σήμερα του πέρασαν χειροπέδες. Η έρευνα της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ όπως βλέπετε ήδη ειδικά κλιμάκια σαρώνουν το σπίτι που σκοτώθηκαν οι γυναίκες.

Να σημειωθεί ότι δεδομένη θεωρείται και η σύλληψη του άνδρα που, σύμφωνα με τον δράστη, ήταν μαζί του στο υπόγειο όταν σκότωσε την πρώτη κοπέλα.

Δείτε βίντεο από το υπόγειο

