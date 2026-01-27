Διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα ως την αιτία της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στη Βιολάντα.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φονική έκρηξη. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του protothema.gr, το οποίο βρίσκεται στα Τρίκαλα, οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σημειώνεται πως το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το έδαφος δεν είχε υποχωρήσει.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου και άφησε πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες μέσα. Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν αμέσως μετά το συμβάν.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.

Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και ότι οι έρευνες θα διεξαχθούν μέχρι τέλους για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων. Τα κόμματα της χώρας εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα θύματα, ενώ ο Δήμαρχος Τρικκαίων πρότεινε να κηρυχθεί τριήμερο δημοτικό πένθος σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.

Πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Από την πρώτη στιγμή το βασικό σενάριο που εξετάστηκε για τα αίτια της τραγωδίας ήταν αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη. Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

