Νέο ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, 8 χλμ μακριά, κατέγραψε τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης.

Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.

Κάτοικοι των Τρικάλων ανέφεραν ότι ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε έως 10 χιλιόμετρα μακριά.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο τη στιγμή της φονικής έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την βιομηχανία της Βιολάντα.

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούγεται πεντακάθαρα.

