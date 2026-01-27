Πάγωσε το πανελλήνιο η τραγωδία στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τέσσερις γυναίκες, όλες εργαζόμενες, έχασαν τη ζωη τους και μία αγνοείται από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και ακολούθησε τη σφοδρή έκρηξη από την οποία το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο.

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ανυποψίαστοι για το τι θα συνέβαινε, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα σε κλίμα χαράς έκοβαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ανταλλάσσοντας ευχές. Λίγες ώρες αργότερα, αναζητούσαν απαντήσεις μέσα στα αποκαΐδια.

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον όλεθρο

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η χθεσινοβραδινή βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για να πληροφορηθούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πίτας της εταιρείας που εργάζονταν και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα.

Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Στις 3:55 ο χρόνος πάγωσε. Σημειώθηκε η ολέθρια έκρηξη και έπειτα ακολούθησε η πύρινη κόλαση. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν σε διάλειμμα έξω από τις εγκαταστάσεις και έτσι σώθηκαν.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία έμειναν στο πόστο τους στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, κατέγραψε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία συνολικά τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Τα σενάρια για αίτια της τραγωδίας

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, στα Μεγάλα Καλύβια, Τρικάλων, ενώ παράλληλα αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών.

Ήδη από το σημείο έχουν ανασυρθεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών και μέλη που πιθανόν ανήκουν και στην πέμπτη αγνοούμενη, ωστόσο η αναγνώριση είναι αδύνατη και θα γίνει με λήψη δειγμάτων DNA που θα αποσταλούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ με drone και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Αυτό βεβαίως θα διερευνηθεί από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ ενώ θα οριστεί και πραγματογνωμοσύνη. Πρώτα θα χρειαστεί να αφαιρεθεί ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης έξι ακόμη εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης.

Το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των σορών

Στο νεκροτομείο Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων, οι οποίες έχουν παραληφθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δώσει δείγματα DNA στο νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και να μπορέσουν οι να πάρουν τις σορούς και να κάνουν τις κηδείες.

Από εκεί και πέρα θα γίνει νεκροτομή μέχρι αργά το βράδυ, ίσως και το πρωί της Τρίτης, να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Το έργο των ιατροδικαστών είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς οι σοροί είναι απανθρακωμένοι.

Στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων έχει ξεκινήσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία που σημειώθηκε. Τη συγκέντρωση συγκαλεί το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο μάλιστα την Τρίτη έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή την μεγάλη τραγωδία.

