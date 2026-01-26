Την σορό της εργαζόμενης που αναζητούνταν στο εργοστάσιο Βιολάντα, εντόπισαν οι Αρχές στα Τρίκαλα, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Γιώργος Καλαβούτας.

Οι σοροί που βρέθηκαν απανθρακωμένες μεταφέρονται στη Λάρισα για ταυτοποίηση. Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και ταυτοποίηση μέσω DNA.

Οι Αρχές, σύμφωνα με τον κ. Καλαβούτα, αναζητούν «αποδεικτικά στοιχεία για το τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία στα χαλάσματα».

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στις τέσσερις τα ξημερώματα παραμένουν όλα ανοιχτά.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης, που έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη και σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, προκάλεσε κατάρρευση τμημάτων του κτηρίου και ακολούθησε εκτεταμένη πυρκαγιά, με το εργοστάσιο να υφίσταται ολοκληρωτική καταστροφή.

Πηγή: cnn.greece