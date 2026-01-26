Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και καίει πτέρυγα του εργοστασίου.

Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 13 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί ενώ τα υπόλοιπα 8 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ότι είναι καλά στην υγεία τους.



Δείτε βίντεο από τη φωτιά στα Τρίκαλα:









Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες του trikalaola.gr ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη.

Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα.



Φωτογραφίες από το σημείο της φωτιάς σε εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας:











Πηγή: Πρώτο Θέμα