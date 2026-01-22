Τις επιφυλάξεις της Ελλάδας ως προς την συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ειρήνης εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι υπάρχει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο θα αναφέρεται στη Γάζα και θα επιλύει προβλήματα στην περιοχή της Γάζας αλλά η πρόταση Τραμπ δεν αφορά μόνο τη Γάζα ενώ έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά, γεγονός που το διαφοροποιεί σε σχέση με το σχετικό ψήφισμα.

«Η θέση της ΕΕ στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης» σημείωσε και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. «Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ΕΕ θα το αξιολογήσουμε», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία είπε ότι ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ και η απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι την ΕΕ. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας της ΕΕ που στο μέλλον θα βάλλεται ή θα απειλείται και σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη.

Σημειώνεται ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ