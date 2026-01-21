Θύμα ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς τους έπεσε μέσα στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο στις Σέρρες.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου που κατέληξε σε εμπρησμό του θαλάμου.

Σύμφωνα με το gegonontanews.gr, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή.

Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr