Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χθες στην Αθήνα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατζ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, με τον κ. Δένδια να υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων υποβρύχιων σκαφών, μέσα από το ΕΛΚΑΚ. Όπως σημείωσε στις επίσημες δηλώσεις του, η Ελλάδα παραμένει σταθεροποιητικός παράγοντας σε μια περιοχή όπου «πολλά διακυβεύονται», σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αποσταθεροποιητικών πρακτικών και αμφισβήτησης του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

«Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν απειλεί κανέναν και δεν διεκδικεί τίποτα από κανέναν», ξεκαθάρισε.

Κατά τις διευρυμένες συνομιλίες, ο Έλληνας υπουργός καλωσόρισε τον Ισραηλινό ομόλογό του, τονίζοντας ότι υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τη διμερή και στρατιωτική συνεργασία. Εξέφρασε, μάλιστα, την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας του 2026, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 55 δραστηριότητες — 29 στην Ελλάδα και 26 στο Ισραήλ — από κοινές ασκήσεις έως εξειδικευμένες δράσεις.

Όπως επισήμανε, η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται σε τυπικές συμφωνίες, αλλά αντανακλά ένα κοινό πνεύμα συνεννόησης και κοινής ανάγνωσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.



Το μήνυμα Κατζ



Από την πλευρά του, ο κ. Κατζ, ξεκινώντας την αντιφώνησή του με αιχμές κατά της Τουρκίας (χωρίς να την κατονομάζει), ανέπτυξε το πλαίσιο της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι όσοι επιδιώκουν να γυρίσουν την περιοχή πίσω, επιβάλλοντας έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή αποσταθεροποιώντας κυρίαρχα κράτη, θα βρουν απέναντί τους μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών χωρών. Τόνισε, επίσης, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε αποσταθεροποιητικούς παράγοντες να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρεμβάσεων στη Συρία, τη Γάζα, το Αιγαίο ή αλλού.

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, στεκόμαστε ενωμένοι απέναντι στις πραγματικές απειλές που αφορούν ολόκληρη την περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αντώνης Οικονόμου, καθώς και η ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από ισραηλινής πλευράς παρόντες ήταν ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Άμυνας και εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αμυντικών δομών της χώρας, επιβεβαιώνοντας το βάθος και τη στρατηγική σημασία της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας.





