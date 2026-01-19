Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» και αναφερόμενος στην πορεία της Δύσης είπε ότι ο διατλαντικός κόσμος σήμερα δοκιμάζεται. «Οι ΗΠΑ ακολουθεί μια πολιτική που δεν θεωρεί τη βαθιά συμβιωτική σχέση με την Ευρώπη ως δεδομένο. Αυτό θα μας απασχολήσει στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο την Πέμπτη, θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Σίγουρα για εμάς Δύση είναι η Ευρώπη. Δεν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα που ασπάζεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αν ορίζουμε τη Δύση ως Ευρώπη συν Αμερική, αυτό δοκιμάζεται από δύο πλευρές γιατί δεν έχουμε τους ίδιους δεσμούς και με την ραγδαία άνοδο της Κίνας που θέτει σε αμφισβήτηση πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ως δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε ότι η Δύση είναι ο διαμορφωτής παγκόσμιων δεδομένων, δεν είναι πια δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να μην μελετά αυτά που γίνονται στην Κίνα», τόνισε.

Σε ερώτηση για την απάντηση της Δύσης σημείωσε ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χτίστηκε οικοδόμημα το οποίο για πρώτη φορά δοκιμάζεται με αυτή την ένταση. «Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Τρέφω βαθιά εκτίμηση για τις ΗΠΑ. Θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου για να πείσω ότι αυτή η πολιτική δεν είναι προς όφελος των ΗΠΑ. Νομίζω σε αυτή την γραμμή κινούνται και πολλοί ευρωπαίοι εταίροι», συμπλήρωσε.

«Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αγωνιστήκαμε να έχουμε πλαίσιο διεθνούς δικαίου. Αμφισβητήθηκε ανοιχτά στην Ουκρανία. Ο λόγος που την στηρίξαμε δεν είναι μόνο γιατί έχουμε κάθε λόγο να διαφυλάξουμε αυτό το πλαίσιο αλλά και γιατί δεν θα θέλαμε να βρεθούμε σε θέση να αμφισβητείται και η δική μας κυριαρχία μόνο και μόνο γιατί κάποιος μπορεί να είναι πιο ισχυρός από εμάς. Έχουμε ιερή υποχρέωση πρώτα και πάνω από όλα να ασφαλίσουμε την πατρίδα μας. Μπορούμε και να δαπανάμε 3% στην άμυνα και να κόβουμε φόρους γιατί ξέρουμε ότι όσο το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο που θέλουμε να πορευόμαστε, αν δεν προβάλλουμε ισχύ και ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δίκαια, δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια από ένα πλαίσιο το οποίο σήμερα δοκιμάζεται», συνέχισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύλληψη του Μαδούρο είπε ότι δεν ήταν η στιγμή να σχολιάσει τη νομιμότητα, απάντησε, «γιατί ήταν 48 ώρες μετά».

«Με τον τρόπο μου έβαλα τα ζητήματα. Το έκανα με έναν τρόπο πιο διακριτικό. Και για να αποκρούσω ανιστόρητες συγκρίσεις σε σχέση με αυτό που έγινε στην Ουκρανία ή στην Κύπρο το 1974», συμπλήρωσε.

Για τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Γροιλανδίας, και αν έχουμε θέση άμυνας απέναντι στις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά, εμείς είμαστε σαφείς και το μέλλον εξαρτάται από τη Δανία και τους κατοίκους της Γροιλανδίας».

Και πρόσθεσε: «Είναι νατοϊκό έδαφος και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής του στάτους κβο θα ήταν καταστροφική. Θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι σε μια δύσκολη σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι ΗΠΑ έχουν δίκιο ότι οι βόρειες χώρες πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την ασφάλεια της Αρκτικής. Έχουν τη δυνατότητα και βάσεις να φτιάξουν στην Γροιλανδία, και περισσότερα στρατεύματα να στείλουν και οικονομικά να εκμεταλλευτούν την Γροιλανδία».

Για τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Υπήρξα πάντα υπέρμαχος ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα την επεδίωξε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, έναρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων νότια της Κρήτης. Εμείς ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο. Έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία και είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Είναι το μόνο θέμα το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί από διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα ότι θέλουμε να συζητούμε και όταν διαφωνούμε να μην φεύγει η διαφωνία από κάποιον έλεγχο. Έχει αποδώσει. Συνεργασία στο μεταναστευτικό, διαδικασία γρήγορης βίζας. Δεν είναι αμελητέα τα ζητήματα αυτά. Μπορούμε και πολυμερή σχήματα στη νοτιοανατολική μεσόγειο. Η Τουρκία είναι γείτονάς μας. Θα επιδιώκω πάντα καλές σχέσεις αλλά θέλω να προσέρχομαι σε αυτό το διάλογο από όσο πιο ισχυρή θέση για την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για τις εκλογές του 2027 και αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση ο κ. Μητσοτάκης είπε αρχικά ότι αυτό που βλέπουμε ως κρίση θεσμών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. «Υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι ο τρόπος που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως παράγουν τοξικότητα και αρνητικό λόγο, και αυτό δημιουργεί δυσκολία για περιεκτικό διάλογο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για το τι κάνει η αντιπολίτευση. Προφανώς προσπαθώ να διαμορφώσω συνθήκες ήρεμου πολιτικού διαλόγου αλλά δεν μπορώ μόνος μου να επιβάλλω τους κανόνες του πολιτικού διαλόγου. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που το Σύνταγμα επιβάλλει ευρύτερες συναινέσεις θα συνεννοηθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι για τις ανεξάρτητες αρχές θα μπορέσουμε μέσα στον επόμενο μήνα να βρούμε συνεννόηση. Η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε πλαίσιο διαλόγου. Θέλουμε να αλλάξουμε το 86, το 16, το 24, το 100…αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άρθρα. Την άνοιξη θέλω η σχετική επιτροπή να ξεκινήσει. Θα ανταποκριθούν τα κόμματα του κοινοβουλίου; Δεν εξαρτάται από μένα», συνέχισε.

«Έχω απορρίψει κάθε αλλαγή του εκλογικού νόμου και έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών», απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Δεν αλλάζουν οι κανόνες εν κινήσει. Είναι βασική μου αρχή. Αυτοί είναι οι κανόνες. Το ζήτημα δεν είναι ωφελιμιστικό αλλά βαθιά πεποίθηση ότι οι εκλογικοί κανόνες δεν αλλάζουν. Αυτό που θα γίνει είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκτός Ελλάδος συμπολίτες μας να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους», συμπλήρωσε.

«Το να ζητάτε από εμένα να είμαι υπόλογος για αυτά τα οποία λένε άλλοι πολιτικοί - είτε εκκολαπτόμενοι φερόμενοι πολιτικοί , δυνητικοί δημιουργοί νέων κομμάτων, παλιών κομμάτων ή τα υφιστάμενα κόμματα - το πώς εκφράζονται αυτό νομίζω ότι ζητάτε πιο πολλά από αυτά που μπορώ να κάνω», πρόσθεσε.