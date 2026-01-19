Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού «καλοβλέπουν» κυρίως όσοι προέρχονται από τη Νίκη, αλλά και ο Σαράκης που είχε εκλεγεί με Βελόπουλο, ανοίγματα της κάνει και η Τζάκρη - Ο ναύαρχος Αποστολάκης αμφιταλαντεύεται, ενώ πιο κοντά σε Τσίπρα είναι η Αθηνά Λινού και ο Γιάννης Σαρακιώτης.

Μεγάλη κινητικότητα και οργιώδες παρασκήνιο χαρακτηρίζουν τα κοινοβουλευτικά έδρανα τις πρώτες ημέρες του 2026, καθώς οι νέοι κομματικοί σχηματισμοί που βρίσκονται στον πολιτικό ορίζοντα, αλλά και οι πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας χρονιάς, έχουν καταστήσει μήλον της Εριδος τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Φτάνοντας τον αριθμό των 25, αποτελούν μία από τις πολυπληθείς κοινοβουλευτικές ομάδες της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ανοίγοντας τις ορέξεις των περισσότερων κομματικών επιτελείων που επιχειρούν να «φλερτάρουν» αλιεύοντας νέους παίκτες από την παρθένα αυτή δεξαμενή, η οποία, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ιδεολογική ανομοιογένεια και διαφορετικές προσωπικές φιλοδοξίες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι σήμερα όσοι ακριβώς του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και μόλις 8 λιγότεροι από την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ εξηγεί πλήρως την προσπάθεια ρυμούλκησης πολλών εξ αυτών σε κάποια από τα υπάρχοντα -και κυρίως υπό κατασκευή- κόμματα, αφού σε απόλυτους αριθμούς θα μπορούσαν να σχηματίσουν ακόμη και δύο αυτόνομες κοινοβουλευτικές ομάδες.

Με δεδομένο, άλλωστε, ότι το 2026 είναι η κατεξοχήν προεκλογική χρονιά, πριν ανοίξουν οι κάλπες το 2027, στρέφει πολλούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές στην αναζήτηση κομματικής στέγης για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Η προεκλογική ετοιμότητα έχει εντείνει από την άλλη μεριά τις συζητήσεις μεταξύ ανεξάρτητων και κομματικών επιτελείων, αλλά και το... μεταγραφικό φλερτ προκειμένου να ενισχυθούν αμφότερα τα μέρη σε μια τέτοια προοπτική.

Οι «φαν» της Καρυστιανού

Με την ιδέα της μεταγραφής στο «κόμμα Καρυστιανού» φαίνεται να φλερτάρουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι κυρίως από τη Νίκη, αλλά και πρόσωπα που δεν έχουν μεγάλη κοινοβουλευτική διαδρομή και θα μπορούσαν, για τον λόγο αυτό, να περάσουν τον πήχη του παλιού πολιτικού προσωπικού, έτσι όπως αυτός έχει τεθεί από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ανοιχτός να συμπλεύσει μαζί της εμφανίστηκε ο γνωστός καρδιοχειρουργός και ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξελέγη αρχικά με τη Νίκη, αλλά διαγράφηκε μετά το περιστατικό βανδαλισμού στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο κ. Παπαδόπουλος φέρεται να έχει συνομιλήσει με το περιβάλλον της κυρίας Καρυστιανού, προκειμένου να δρομολογηθεί ένα ραντεβού μεταξύ τους, το οποίο είχε οριστεί για μετά την ανάπαυλα των γιορτών.

Εξίσου ανοιχτός απέναντι στο «κόμμα Καρυστιανού» δηλώνει και ο ανεξάρτητος βουλευτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών Νίκος Βρεττός, ο οποίος είχε αρχικά εκλεγεί με το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, ενώ δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον Αγιο Δημήτριο Αττικής. Μερικά ανοίγματα προς την πλευρά Καρυστιανού φέρεται να έχει κάνει και ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Παύλος Σαράκης, αν και δεν υπήρξε φειδωλός στο παρελθόν σε πολιτικά σχόλια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να υπάρχει κάποια αντίδραση από πλευράς της Αμαλίας.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι ο κ. Σαράκης δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα τυχόν κόμμα Σαμαρά (ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα ως ισχυρή πιθανότητα) λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση της Novartis.

...και του Τσίπρα

Την ίδια ώρα, τις πιθανότητες επανεκλογής του ανάμεσα σε ένα «κόμμα Τσίπρα» και σε ένα «κόμμα Καρυστιανού» φαίνεται να ζυγίζει ο ναύαρχος και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης, διατηρώντας πλέον αποστάσεις από τον Στέφανο Κασσελάκη. Με τη σιβυλλική δήλωση «έχουν ενδιαφέρον» τοποθετήθηκε ο κ. Αποστολάκης απέναντι στα δύο διαφαινόμενα, νέα πολιτικά κόμματα. «Ξέρετε πολύ καλά ότι η διάσταση που πήρε όλη αυτή η υπόθεση έχει την υπογραφή της κυρίας Καρυστιανού. Αν δεν ήταν εκείνη, ενδεχομένως η υπόθεση των Τεμπών να είχε μια άλλη εξέλιξη», κατέληξε ο ναύαρχος, του οποίου το όνομα έχει σηκώσει πολλές φορές φουρτούνα στο περιβάλλον Τσίπρα.

Αντίθετα, πιο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα φέρεται να βρίσκεται η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και νυν ανεξάρτητη Αθηνά Λινού, όπως και ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, ο οποίος είχε αρχικά εκλεγεί με τη σημαία της Κουμουνδούρου και στη συνέχεια φερόταν κοντά με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Στέφανο Κασσελάκη.

Ο τελευταίος δεν κατάφερε να δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα εντός της παρούσας Βουλής, αφού οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας είναι μόλις τέσσερις, οι Θεοδώρα Τζάκρη, Γιώτα Πούλου, Ραλλία Χρηστίδου και Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Από την «ομάδα Κασσελάκη» αποχώρησε πρόσφατα η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα, η οποία κρατά κλειστά τα χαρτιά της, ενώ πληροφορίες τη θέλουν να επιθυμεί τη μεταγραφή της στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση του Κινήματος Δημοκρατίας, όμως, η συνεργασία δυνάμεων με ζητούμενο την πολιτική αλλαγή απέναντι στη Ν.Δ. αποτελεί βασικό ζητούμενο για τους επιτελείς του κόμματος, με την αντιπρόεδρό του Θεοδώρα Τζάκρη,να δηλώνει: «Πρέπει να βρούμε δρόμο να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς. Μακάρι να βρεθούμε πολλοί σε αυτόν τον δρόμο, και η κυρία Καρυστιανού».

Τυχόν συμπόρευση, την ίδια ώρα, του Κινήματος Δημοκρατίας με το «κόμμα Καρυστιανού» δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά ούτε και να επιβεβαιωθεί μέχρι τις 7-8 Φεβρουαρίου, καθώς το πλαίσιο συνεργασιών για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη θα αποφασιστεί εκείνες τις ημέρες στο συνέδριό του, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν πάνω στο τραπέζι, αφού τις τελικές αποφάσεις θα λάβουν με ψηφοφορία τα 12.000 κομματικά μέλη.

Η κοινοβουλευτική πρακτική, πάντως, έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ότι η «ομάδα Κασσελάκη» δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα διατηρήσει και μετά το συνέδριο του κόμματος τέσσερις βουλευτές, αφού από τη συμμετοχή του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκύψει έντονη σύμπτωση απόψεων με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τροφοδοτώντας τα σενάρια για τυχόν μεταγραφή του ανεξάρτητου βουλευτή.

Οι πρώην Σπαρτιάτες

Ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή του ανεξάρτητου βουλευτή Α’ Αθηνών Αθανάσιου Χαλκιά, καθώς ο τελευταίος, αν και εξελέγη με τους Σπαρτιάτες, εντούτοις φλερτάρει ανοιχτά με την ιδέα της μεταγραφής στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως υποδεικνύει έμμεσα ο ίδιος και... χωροταξικά, αφού συνηθίζει πλέον να κάθεται στα βουλευτικά έδρανα μαζί με τους βουλευτές αυτού του κόμματος.

Σε λογική... ντουέτου κινούνται πολιτικά οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος, αμφότεροι προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες. Δεν είναι κοινό μυστικό ότι η διάλυση της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας ενίσχυσε τη ρευστοποίηση εντός του σώματος της Βουλής.

Σε μια τέτοια προοπτική, οι συγκεκριμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές αλληλεπιδρούν στην κοινοβουλευτική καθημερινότητα με την πλειοψηφία, αφού όχι μόνο ψηφίζουν με τη Ν.Δ. στις ονομαστικές ψηφοφορίες στη Βουλή, αλλά υπερψήφισαν και τον Προϋπολογισμό στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, γεγονός που τους φέρνει πιο κοντά με την Πειραιώς.

Σε αντίθετη κατεύθυνση, μια τριανδρία ανεξάρτητων βουλευτών αποτελεί τον πυρήνα μιας πολιτικής κίνησης, η οποία οδεύει σε αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εθνικές εκλογές, έχοντας εισέλθει στη Βουλή με τους Σπαρτιάτες. Πρόκειται για τους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές Γιώργο Μανούσο, Ιωάννη Δημητροκάλλη και Διονύση Βαλτογιάννη, οι οποίοι φέρονται, κατά πληροφορίες, υπό την πολιτική επιρροή του Ηλία Κασιδιάρη. Υπό αυτήν την έννοια, δεν αποκλείεται ο Αρειος Πάγος να βάλει πάγο στο εγχείρημα, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να φημολογείται πως σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να προβούν σε δήλωση υποστήριξης του «κόμματος Καρυστιανού».

Αντίθετα, αποστάσεις από το εγχείρημα Καρυστιανού έχει λάβει ο πρώην υπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές σημείο αναφοράς για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ο ίδιος επισημαίνει την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης με κάθε ευκαιρία, τη στιγμή που πληροφορίες τον φέρνουν να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Ανάμεσα στη Φωνή Λογικής, ένα ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά», αλλά και τη Ν.Δ. τοποθετούν κοινοβουλευτικοί παρατηρητές και τον ανεξάρτητο βουλευτή Ιωάννη Κόντη, ο οποίος χαρακτηρίζεται για τη νηφαλιότητα, την έντονη δραστηριότητα και τους συναινετικούς του τόνους, έχοντας καταστεί «ενδιαφέρουσα περίπτωση» για πολλά κομματικά επιτελεία.

Αχαρτογράφητες, ωστόσο, παραμένουν οι κινήσεις του διδύμου των ανεξάρτητων βουλευτών Γιώργου Ασπιώτη και Μιχαήλ Γαυγιωτάκη, αφού αμφότεροι έχουν συστήσει μια δική τους πολιτική κίνηση, η οποία δεν φέρεται προσώρας να εκβάλει σε κάποιο άλλο κόμμα ή να αλληλεπιδρά με νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Εκλεγμένη με την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά με μια διάχυτη συμπάθεια προς το Κίνημα Δημοκρατίας φέρεται και η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου, ενώ στην κοινοβουλευτική του μήτρα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, δεν αποκλείεται να επιστρέψει τελικά ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν, σε περίπτωση που τελεσιδικήσουν οι εκκρεμότητές του με το Δημόσιο.

Τοξικότητα και σενάρια

Τόσο οι μεταγραφές όσο και οι μετακινήσεις βουλευτών μεταξύ και άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων θα εξαρτηθούν καταλυτικά από την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά και από τα δημοσκοπικά ευρήματα στην πορεία προς τις κάλπες, ιδίως αν τα συμπτώματα ρευστοποίησης διαχυθούν σε όλο το πολιτικό φάσμα, μετά τον κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς.

Ιδίως αν αυτός οδηγήσει σε οριζόντια υποχώρηση των ποσοστών των κομμάτων λόγω... πληθωρισμού εκλογικών σχηματισμών. Στο ακραίο αυτό σενάριο, δεν αποκλείεται τα προσωποπαγή κόμματα να πολλαπλασιαστούν, προερχόμενα ακόμη και από την πολιτική μήτρα της Ν.Δ., αλλά και από φυγόκεντρες τάσεις στα υφιστάμενα κόμματα, ανακαλώντας μνήμες από τις διπλές εκλογές του 2012.

Και εν ενεργεία βουλευτές

Πέραν των ανεξάρτητων βουλευτών, η μάχη των πολιτικών εντυπώσεων εξελίσσεται και σε επίπεδο εν ενεργεία βουλευτών και στελεχών, ιδίως όταν οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν καθαρό νικητή για τη δεύτερη θέση. Η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προς την κατεύθυνση Κασσελάκη δεν ήταν η μοναδική, καθώς οι μεταγραφές των βουλευτών Ράνιας Θρασκιά και Πέτρου Παππά από την Κουμουνδούρου προς τη Χαριλάου Τρικούπη κόστισαν στην κοινωνική απήχηση του κόμματος.

Υπό αυτή την έννοια, μια άτυπη ρεβάνς εξασφάλισε για αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ο κ. Τσίπρας με την παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη στην παρουσίαση της «Ιθάκης» χθες στη Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά και διεισδυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα, με πολυετή θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα αθλητικά δρώμενα της πόλης.

Ο «διεμβολισμός» Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ δεν εξαντλείται, μάλιστα, στην πλευρά Σαουλίδη, καθώς στο ίδιο πάνελ επελέγη ως ομιλήτρια η ανιψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, Κωνσταντίνα, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία πασοκογενών στελεχών και στις παρουσιάσεις του βιβλίου στην Αθήνα και την Πάτρα.

Την ίδια στιγμή, στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου οργιάζουν οι φήμες σχετικά με τυχόν επιστροφή της βουλευτή Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νίνας Κασιμάτη στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία της στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος διασκέδασε προσωρινά τα σχετικά σενάρια, ωστόσο η ίδια φρόντισε να τα αναθερμάνει με την παρουσία της στην τελετή υποδοχής της νέας φρεγάτας «Κίμωνας», κόντρα στην επίσημη γραμμή του κόμματός της.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

