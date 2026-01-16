Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση της Νταίζη Γαλατσιάτου.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Η ίδια είχε πει ότι αισθανόταν άνετα με την απόφασή της, καθώς ήταν δύσκολο να μένει μόνη της.

Η είδηση έγινε γνωστή από την ανιψιά της Νταίζη Γαλιατσάτου, που σε συγκινητική της ανάρτηση στο Facebook ανέφερε ότι η εκλιπούσα ήταν «ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που είχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμησή μου και δήλωνε θαυμάστριά μου».

Πηγή: Πρώτο Θέμα