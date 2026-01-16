Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατηγορείται ανδρόγυνο στη Θεσσαλονίκη, καθώς κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει στην οικία τους φέρονται να κατέγραφαν και ιδιωτικό χώρο της πολιτικού.

Ύστερα από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», αστυνομικοί προχώρησαν χθες, Πέμπτη, στη σύλληψη μιας 51χρονης γυναίκας και του 55χρονου συζύγου της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία η κυρία Λατινοπούλου, στην οικία των συλληφθέντων, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, είχαν εγκατασταθεί δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραφαν τόσο ιδιωτικό χώρο της οικίας της όσο και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ανδρόγυνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κάμερες ασφαλείας, καθώς και δύο κάρτες μνήμης που ήταν τοποθετημένες σε αυτές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα