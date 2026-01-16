Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Η κοπέλα έχει κλειστά τα κινητά της, αλλά και τους λογαριασμούς της στα social media, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο των αστυνομικών.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές εκτιμούν πως το κορίτσι βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, χωρίς μάλιστα να αποκλείουν να διαμένει ακόμα και μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ η 16χρονη φέρεται να έκανε νέα εμφάνιση χθες Πέμπτη στην περιοχή της Βάρης, σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις αρχές.

Την ίδια στιγμή, έρχονται στο φως της δημοσιότητας μαρτυρίες από συμμαθήτριες της 16χρονης. Οι έφηβες δηλώνουν πως η Λόρα τους είχε πει πως αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση με τον πατέρα της.

«Πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της»

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» είπε συμμαθήτριά της στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».

«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ' ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» όπως είπε η συμμαθήτρια.

«Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω»

Από την πλευρά παλιά συμμαθήτρια της 16χρονης περιέγραψε ένα περιστατικό που η Λόρα μιλούσε μαζί της και την έκλεισε όταν αντιλήφθηκε ότι ερχόταν ο πατέρας της: «Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι “δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου έλεγε “έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει”. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό. Της ασκούσε πολύ ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι “oh my God, he is coming, πρέπει να σε κλείσω γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό”. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ.

Πηγή: ΕΡΤ, Πρώτο Θέμα