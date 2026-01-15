Η Ελλάδα υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη Belharra (FDI HN) του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία κατέπλευσε στον Σαρωνικό Κόλπο. Στο πλοίο βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι οποίοι συνομίλησαν με το πλήρωμα και επισκέφθηκαν τη γέφυρα.

Τον «Κίμωνα» συνόδευσαν έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς. Η ένταξη σηματοδοτεί την πρώτη προσθήκη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να ενταχθούν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το πρόγραμμα FDI HN θα ολοκληρωθεί το 2028 με τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής». Κατά την τελετή, αντηλλάγησαν δώρα με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, και τους αξιωματικούς του πλοίου.



