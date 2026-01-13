Σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών αποδίδει η Επιτροπή Διερεύνησης το σοβαρό περιστατικό αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το πόρισμα που υποβλήθηκε σήμερα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, καταλήγοντας ότι ο «ψηφιακός θόρυβος» που προκλήθηκε οδήγησε σε ακούσια ενεργοποίηση κρίσιμων πομπών και σε υποβάθμιση βασικών τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων.



Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων: το Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.



