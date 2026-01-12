«Δεν υπάρχει βιασύνη» είπε για το νέο κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανου.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», πρόσθεσε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Από την πλευρά της η συνήγορός της Μαρία Γράτσια υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα.

«Συπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό», τόνισε η συνήγορός της.

Πηγή: CNN GREECE

