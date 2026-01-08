Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στα Εξαμίλια στην Κόρινθο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία αυτοκινήτου που κατέληξε σε αυλή σπιτιού με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, να περνά δίπλα από την αντλία και στη συνέχεια να «προσγειώνεται» στην αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.









Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα, το οποίο είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, νεκρά τα δύο παιδιά.

Όπως αναφέρει μάρτυρας στο Hlektra TV: «Κάτοικοι του χωριού μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένα ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές, αλλά δεν τα είδα. Μετά το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν»

Την υπόθεση διερευνά η Ελληνική Αστυνομία, εξετάζοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος.



