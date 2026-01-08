Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή μετά από βαρύ έμφραγμα την περασμένη Κυριακή, λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος.

Μέλη της οικογένειάς τους, εκπρόσωποι του πολιτικού, αλλά και του τηλεοπτικού χώρου, καθώς και συνεργάτες του έσπευσαν από το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για την κηδεία του δημοσιογράφου:

Με καταγωγή από την Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την χρονολογικά πρώτη, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης στον ΑΝΤ1.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική